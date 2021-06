Tennis

Tennis : Gasquet annonce la couleur avant son duel face à Nadal !

Publié le 1 juin 2021 à 21h35 par T.M.

Après avoir dominé Hugo Gaston à Roland-Garros ce mardi, Richard Gasquet va désormais devoir se frotter à Rafael Nadal. Un choc pour le Français, qui espère faire bonne figure face au maitre des lieux.

Alors que Richard Gasquet dispute peut-être son dernier Roland-Garros, il pourrait bien le terminer de la meilleure des manières. En effet, après avoir réussi son entrée en lice à Porte d’Auteuil en dominant en 3 sets Hugo Gaston, le Biterrois va avoir le droit à un choc face à un certain Rafael Nadal, au deuxième tour, ce jeudi. Déjà vainqueur à 13 reprises de Roland-Garros, l’Espagnol arrive donc en tant que favoris et forcément, cela ne sera pas simple pour Gasquet.

« Un kiff pour moi de me retrouver à le jouer encore une fois ici »