Tennis

Tennis : L'incroyable déclaration de Caroline Garcia après son élimination !

Publié le 3 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Éliminée dès le deuxième tour de Roland-Garros, Caroline Garcia cherche à rester positive malgré tout.

Caroline Garcia déclare sa flamme au public de Roland-Garros. Battue mercredi par la Slovène Polona Hercog (7-5, 6-4), la Française a donné tout ce qu'elle pouvait sur le court Suzane-Lenglen. En pleine reconstruction, Garcia avait dernièrement changé d'entraîneur en la personne de Gabi Urpi, et peine à retrouver ses automatismes. Malgré la défaite, la 58ème joueuse mondiale ressort grandie.

« J'ai pris du plaisir avec le public »