Tennis - Roland-Garros : Benoît Paire règle ses comptes avec ses détracteurs !

Publié le 1 juin 2021 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 1 juin 2021 à 13h04

Heureux d'avoir pu retrouver du public malgré sa défaite contre Casper Ruud au 1er tour de Roland-Garros, Benoît Paire a tout de même voulu mettre les points sur les I avec ses détracteurs.

Les derniers mois ont été agités pour Benoît Paire. Avec ses sorties fracassantes, le joueur français s’est souvent retrouvé au coeur des polémiques. Cela était sûrement dû a un malaise profond dans sa vie à cause de la Covid-19 et de la tristesse du tennis sans les supporters dans les tribunes. Alors forcément, malgré sa défaite contre Casper Ruud (5-7, 6-2, 6-1, 7-6), le fait de revoir du monde au bord des courts a fait un bien fou au numéro 40 au classement ATP qui n’a pas manqué de le faire savoir en conférence de presse : « Là j'ai retrouvé le tennis que j'aime. Le tennis avec du public, des émotions. C'est pour ça que je fais ce sport. On joue pas pour soi mais aussi pour tout le monde, pour procurer du bonheur. » Et il a également réglé ses comptes avec ses détracteurs qui jugeaient chacune de ses sorties.

« Si vous avez besoin de mes déclarations pour vivre, c’est que vraiment, vous ne servez à rien »