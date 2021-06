Tennis - Roland-Garros : Andy Murray soutient Roger Federer dans sa décision !

Tennis

La décision de Roger Federer d'abandonner Roland-Garros après sa victoire contre Dominik Köpfer (7-6, 6-7, 7-6, 7-5) ne semble pas faire l'unanimité. Néanmoins, le Suisse trouve du soutien auprès d'autres joueurs comme Andy Murray.

Ce samedi, Roger Federer semblait continuer sur sa lancée. Le Suisse est sorti victorieux d’une longue rencontre grandement disputée contre Dominik Köpfer (7-6, 6-7, 7-6, 7-5). Néanmoins, la durée du match (3 heures 30) a sûrement alerté le numéro 8 au classement ATP. Ainsi, alors qu’il devait affronter Matteo Berrettini ce lundi, Roger Federer a préféré abandonner Roland-Garros pour éviter de trop tirer sur son corps alors qu’il revient tout juste de blessure. Si sa décision ne semble pas faire l’unanimité, elle est néanmoins soutenue par quelques autres joueurs.

Sur son compte Twitter , Andy Murray a affirmé qu’il trouvait la décision de Roger Federer parfaitement logique : « Au basket‐ball, au football, lorsqu’ils reviennent d’une blessure, les joueurs ont droit à des temps de jeu réduits pour se remettre en forme. Au tennis, vous n’avez pas le luxe de jouer un set lors du premier match, puis deux sets lors du suivant et de progresser ainsi . Je dirais qu’il est assez risqué de jouer plusieurs matchs de 4 heures d’affilée lors de son deuxième tournoi en 18 mois, donc pour moi, il est logique d’être réactif en fonction de la façon dont son corps se sent, de la durée des matchs… C’est une décision sensée de sa part. »

