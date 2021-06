Tennis

Tennis - Roland-Garros : Cet énorme coup de gueule sur l’abandon de Federer !

Alors qu'il venait de sortir vainqueur d'une rencontre très disputée contre Dominik Köpfer, Roger Federer a préféré abandonner le tournoi afin de ne pas être trop brusque avec son corps. Néanmoins, cette décision n'a pas été très appréciée par certains, dont Patrick McEnroe.

Au terme d’une rencontre très longue et très disputée contre Dominik Köpfer ce samedi, Roger Federer est sorti vainqueur (7-6, 6-7, 7-6, 7-5). Auteur de bonnes prestations jusque-là, le Suisse semblait avoir retrouvé une certaine forme. Mais alors qu’il devait s’opposer ce lundi face à l’Italien Matteo Berrettini, le numéro 8 au classement ATP a préféré s’arrêter là. « Après deux opérations du genou et plus d'un an de rééducation, il est important que j'écoute mon corps et que je n'aille pas trop vite dans le retour à la compétition » a-t-il expliqué dans rapportés par L’Equipe . Néanmoins, cette décision ne lui aura pas attiré que des fans.

« Roland‐Garros est un Grand Chelem pas un tournoi de préparation »

Sur son compte Twitter , dans des propos relayés par We Love Tennis , Patrick McEnroe a poussé un coup de gueule contre le choix de Roger Federer d’abandonner Roland-Garros : « Il y a beaucoup de gens qui pensent que Roger Federer peut faire ce qu’il veut et quelque part je comprends sa décision mais je ne l’aime pas. Roland‐Garros est un Grand Chelem pas un tournoi de préparation. »