Tennis

Tennis : Roger Federer lâche ses vérités après son forfait à Roland-Garros !

Publié le 6 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

C’est la nouvelle du jour à Roland-Garros, Roger Federer a annoncé ce dimanche déclarer forfait pour la suite du tournoi. Alors qu’il semblait en forme et confiant dans son jeu, le Suisse a préféré arrêter et ne jouera pas son huitième de finale lundi, contre Matteo Berrettini.

Coup de tonnerre à Roland-Garros, Roger Federer déclare forfait pour la suite du tournoi et ne disputera pas son huitième de finale lundi, contre l’Italien Mateo Berrettini. Alors qu’il paraissait plutôt en forme physiquement, le tennisman suisse l’a annoncé ce dimanche dans un communiqué : son aventure à Paris est d’ores et déjà terminée ! Une triste décision pour tous les fans de tennis qui devaient sans aucun doute apprécier la renaissance de Roger Federer à Roland-Garros. Cela a forcément dû être une décision difficile à prendre, mais qui peut s’avérer logique pour un joueur de 39 ans en manque de rythme depuis un an et demi.

« J'ai décidé que je devais me retirer du tournoi de Roland-Garros aujourd'hui »