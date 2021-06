Tennis

Tennis : La satisfaction de Roger Federer après sa victoire à Roland-Garros !

Publié le 3 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Roger Federer disputait ce jeudi son deuxième tour à Roland-Garros, et l’a emporté plutôt habilement contre le Croate Marin Cilic (6-2, 2-6, 7-6, 6-2). Le Suisse s’est exprimé en après-match, et a semblé très content de sa performance du jour.

Après avoir battu Denis Istomin lundi pour son entrée en lice à Roland-Garros, Roger Federer a, ce jeudi, dû un peu plus batailler pour venir à bout de Marin Cilic. Une victoire en 4 sets pour le Suisse (6-2, 2-6, 7-6, 6-2), qui avait montré de la détermination avant son deuxième tour à Paris. Roger Federer continue donc sa belle aventure à Roland-Garros, et affrontera samedi l’Allemand Dominik Köpfer lors du 3ème tour. Le joueur de 39 ans semble se sentir bien physiquement. De quoi le ravir suite à sa victoire face à Cilic.

« Je ne pensais pas pouvoir jouer à ce niveau pendant 2h30 »