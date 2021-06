Tennis

Tennis : Les confidences de Gaël Monfils sur son style de jeu !

Publié le 1 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Tête de série numéro 14, Gaël Monfils s’est imposé face à Albert Ramos-Vinolas lors du premier tour de Roland-Garros, notamment en modifiant son jeu. Une nouvelle approche évoquée par le Français.

Après des moments compliqués, Gaël Monfils a enfin pu sourire ce mardi sur le court Suzanne-Lenglen, où il affrontait Albert Ramos-Vinolas, lors du premier tour de Roland-Garros. Si l’Espagnol a remporté le premier set assez facilement, Gaël Monfils a su renverser la vapeur pour s’imposer en 4 manches (1-6, 7-6, 6-4, 6-4). Alors qu’il est connu pour sa très bonne défense, le Français a su modifier son jeu et prendre plus de risques pour renverser son adversaire du jour.

60 coups gagnants et 75 fautes directes pour Monfils