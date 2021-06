Tennis

Tennis : Roger Federer reçoit les compliments d’Alexander Zverev !

Publié le 4 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Après sa victoire ce vendredi contre Laslo Djere (6-2, 7-5, 6-2), lors de son troisième tour à Roland-Garros, Alexander Zverev semble bien monter en puissance à Paris. Le tennisman allemand s’est exprimé en conférence de presse sur le retour triomphant de Roger Federer au plus haut niveau.

Victorieux du Serbe Laslo Djere (6-2, 7-5, 6-2), pour son troisième tour à Roland-Garros, Alexander Zverev gagne en confiance et monte en puissance avant son huitième de finale. Annoncé comme l’un des favoris pour Roland-Garros par son compatriote et légende du tennis Boris Becker, Alexander Zverev répond pour l’instant présent à Paris. Il affrontera dimanche le Japonais Kei Nishikori pour une place en quart de finale. Mais avant cela, le tennisman allemand est revenu en conférence de presse d’après-match sur le retour triomphant de Roger Federer à Roland-Garros.

« C’est incroyable, on dirait qu’il n’a jamais été absent »