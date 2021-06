Tennis

Tennis - Roland-Garros : Novak Djokovic annonce la couleur avant son entrée en lice !

Publié le 1 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Après sa victoire à Belgrade le week-end dernier, Novak Djokovic a fait le plein de confiance. Déterminé à aller au bout de ce Roland-Garros, le Serbe a affirmé être prêt à relever chaque défi.

Ce mardi soir, Novak Djokovic fera son entrée en lice à Roland-Garros contre Tennys Sandgren. Après sa victoire à Belgrade, le numéro 1 mondial a fait le plein de confiance et semble déterminer à aller au bout du tournoi de Paris. Le Serbe cherche toujours à égaler, voire dépasser, le nombre de sacres en Grand Chelem de Roger Federer et Rafael Nadal (20). Et peu importe qui se dressera face à lui à Roland-Garros, Novak Djokovic s’estime prêt à relever chaque défi.

« La victoire à Belgrade m’a donné une excellente préparation, je suis dans un bon état d’esprit, un bon état physique »