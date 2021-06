Tennis

Tennis : Guy Forget s'explique sur la programmation polémique entre Nadal et Gasquet !

Publié le 3 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

La rencontre entre Rafael Nadal et Richard Gasquet lors du deuxième tour de Roland-Garros, programmée à 21 heures, a étonné les fans de tennis.

La 17ème opposition entre Rafael Nadal et Richard Gasquet se jouera à huis clos. L'affiche du deuxième tour de Roland-Garros a été prévue à 21 heures ce jeudi soir par les organisateurs. En raison du couvre-feu, c'est sans public que le Français défendra ses chances face à l'ogre espagnol, fort de ses 13 titres. La rencontre se déroulera en nocturne sur le court Philippe-Chatrier. Le directeur du tournoi Guy Forget tente de justifier ce choix loin de faire l'unanimité.

« Nous devons faire chaque jour des arbitrages en matière de programmation »