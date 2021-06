Tennis

Tennis - Roland-Garros : Djokovic reçoit de précieux conseils avant son choc contre Nadal !

Publié le 11 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Rafael Nadal et Novak Djokovic s'affrontent ce vendredi en demi-finale de Roland-Garros. Si l'Espagnol parait intouchable sur la terre battue de Porte d'Auteuil, Mats Wilander donne quelques conseils à Djokovic pour rivaliser.

La confrontation entre Rafael Nadal et Novak Djokovic est devenue un classique du tennis mondial. Ce vendredi, les deux ogres vont se rencontrer pour la 9ème fois à Roland-Garros. Le bilan est largement en faveur de l'Espagnol, avec 7 victoires dont 3 en finale, pour une seule défaite en 2015. Malgré cette domination, Djokovic est le joueur qui a le plus vaincu Nadal sur terre battue avec 7 victoires sur l'ensemble du circuit. L'année dernière, Rafael Nadal n'avait cependant laissé aucune chance à Novak Djokovic en le terrassant 3 sets à 0 en finale (6-0, 6-2, 7-5).

« Il faut que Djokovic se montre plus agressif »