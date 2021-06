Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le message fort de Nicolas Mahut après la qualification !

Publié le 11 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont qualifiés pour la finale du double messieurs à Roland-Garros. La paire française a renversé les Colombiens Sebastian Cabal et Robert Farah.

Difficile pour Nicolas Mahut de contenir son émotion après 2 heures et 52 minutes de jeu. Mercredi, dans un match spectaculaire, le Français et son compatriote Pierre-Hugues Herbert ont renversé Sebastian Cabal et Robert Farah, têtes de série n°2. Après cette victoire dans une rencontre très serrée (6-7[2], 7-6[2], 6-4), les deux Français auront l'occasion de remporter une nouvelle fois Roland-Garros après leur victoire en 2018.

« J'avais des frissons »