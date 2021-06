Tennis

Tennis : Novak Djokovic répond à sa comparaison faite avec Lewis Hamilton !

Publié le 6 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Après sa victoire contre le Lituanien Ricardas Berankis (6-1, 6-4, 6-1), Novak Djokovic s’est qualifié pour les huitièmes de finale à Roland-Garros. Une nouvelle étape de passée pour le Serbe, qui s’est exprimé après la rencontre en conférence de presse, sur sa comparaison faite avec Lewis Hamilton par Jim Courrier.

Victorieux facilement de son troisième tour à Roland-Garros samedi, contre le Lituanien Ricardas Berankis (6-1, 6-4, 6-1), Novak Djokovic semble parfaitement lancé dans sa quête de victoire à Paris. Alors qu’il pourrait affronter le tenant du titre et vainqueur treize fois à Roland-Garros, Rafael Nadal, dès les demi-finales, le Serbe paraît plutôt tranquille. En conférence de presse, après la rencontre, Novak Djokovic s’est exprimé sur la comparaison qu’a fait Jim Courrier de lui et Lewis Hamilton. Après avoir encensé Rafael Nadal, le tennisman serbe n’a pas hésité à faire de même pour le pilote britannique.

« J’aime bien être comparé, forcément, car c’est flatteur d’être comparé à lui »