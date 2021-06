Tennis

Tennis - Roland-Garros : Les mots forts de Novak Djokovic sur Rafael Nadal

Publié le 5 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Novak Djokovic a déroulé ce samedi contre le Lituanien Ricardas Berankis (6-1, 6-4, 6-1) lors de son 3ème tour à Roland-Garros. Qualifié en huitièmes de finale, le Serbe s’est exprimé après sa rencontre sur Rafael Nadal.

Vainqueur facile du Lituanien Ricardas Berankis (6-1, 6-4, 6-1) ce samedi pour son 3ème tour à Roland-Garros, Novak Djokovic impressionne et arrive confiant pour son huitième de finale à Paris. Il affrontera d’ailleurs le jeune et talentueux Italien Lorenzo Musetti, dans un duel qui s’annonce spectaculaire. Le Serbe, qui ne vise rien d’autre que la victoire à Roland-Garros, devra faire face à un parcours compliqué, puisqu’il pourrait affronter Roger Federer en quart de finale, puis Rafael Nadal en demi-finale. Une situation qui ne semble pas faire peur à Novak Djokovic, en conférence de presse d’après-match, il s’est même exprimé sur son potentiel duel avec l’Espagnol.

« Quand vous le regardez jouer, par contre, surtout sur terre battue, il y a toujours matière à apprendre »