Tennis

Tennis : Rafael Nadal encense Richard Gasquet !

Publié le 5 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Opposé à Richard Gasquet lors du 2e tour de Roland-Garros, Rafael Nadal s’est tranquillement imposé. Il est revenu sur sa performance.

Le jour de ses 35 ans, Rafael Nadal était opposé à Richard Gasquet, lors du deuxième tour de Roland-Garros. Et l’Espagnol n’a pas fait de détails en s’imposant pour la 17e fois en autant de rencontres disputées face à au Français. Vainqueur en 3 sets, le numéro 3 mondial n’aura été mis en difficulté que dans la deuxième manche. Ce samedi, Rafael Nadal fera face à Cameron Norrie lors du 3e tour.

« Richard est un grand joueur »