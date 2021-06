Tennis

Tennis : Les confidences de Federer sur la terre battue de Roland-Garros !

Publié le 4 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Vainqueur jeudi de Marin Cilic (6-2, 2-6, 7-6, 6-2), pour son deuxième tour à Roland-Garros, Roger Federer est plutôt bien rentré dans son tournoi. Le Suisse, qui affrontera l’Allemand Dominik Köpfer samedi, a évoqué ses sensations sur la terre battue à Paris, qui pour lui, n’est pas une surface lente.

Roger Federer a brillamment triomphé de Marin Cilic (6-2, 2-6, 7-6, 6-2) ce jeudi lors de son deuxième tour à Roland-Garros. En confiance et physiquement en forme, le tennisman suisse joue un superbe tennis, et tentera samedi de battre l’Allemand Dominik Köpfer pour accéder aux huitièmes de finale. En conférence de presse, Roger Federer s’est exprimé sur ses sensations à Roland-Garros, et a souligné que la terre battue parisienne n’est pas une surface lente.

« Ce n’est pas si lent que ça, en fait »