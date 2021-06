Tennis

Tennis - Roland-Garros : Federer revient sur son altercation avec l'arbitre !

Publié le 4 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Vainqueur de Marin Cilic ce jeudi en quatre sets, Roger Federer a vécu un petit évènement durant la rencontre. En effet, le Suisse s'est accroché avec l'arbitre à la suite d'un service et s'est ensuite expliqué en conférence de presse.

La victoire de Roger Federer sur Marin Cilic ce jeudi a été marquée entre autres par cet accrochage du Suisse avec l'arbitre de la partie. Estimant que Federer avait mis trop de temps à aller chercher sa serviette, le Bosnien a servi sans la présence d' El Maestro qui s'est de suite tourné vers l'arbitre pour porter réclamation de manière virulente : « C'est la première fois qu'un mec me sert dessus pendant que je ne suis pas encore là et toi tu n'as pas réagi, tu ne dis rien (...) Mais tu m’écoutes ou tu parles ? Je t’ai écouté avant, maintenant tu m’écoutes aussi une fois. Tu pensais mais tu penses faux comme t’as pensé faux juste avant. Il faut que tu commences à réfléchir un peu, pas juste penser...»

« Au début, je ne comprenais pas »