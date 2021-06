Tennis

Tennis - Roland-Garros : Les vérités de Gasquet après le fiasco Français !

Publié le 4 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Humiliés cette semaine dès les premiers tours de Roland-Garros, les Français ont de nouveau déçu pour ce Grand Chelem et Richard Gasquet a pris la parole après son élimination contre Rafael Nadal.

Vingt-neuf joueurs Français étaient qualifiés pour ce Roland-Garros, hommes et femmes confondus. Seulement, après quelques jours de compétition à peine, il n'y a déjà plus personne en course pour aller chercher ce titre que tout le monde attend depuis Yannick Noah en 1983. Après ce fiasco, c'est Richard Gasquet qui a pris la parole en tant que "grand-frère" devant la presse.

« C'est à la relève de prendre le dessus »