Tennis

Tennis : Les révélations de Djokovic après sa première victoire à Roland-Garros !

Publié le 2 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Victorieux de Tennys Sandgren ce mardi, pour son 1er tour à Roland-Garros, Novak Djokovic semble en pleine possession de ses moyens. Le Serbe s’est exprimé en conférence de presse après sa victoire.

Alors qu’il disputait ce mardi, son 1er tour à Roland-Garros, Novak Djokovic s’est habilement défait de l’Américain Tennys Sandgren (6-2, 6-4, 6-2), et rejoint le deuxième tour où il y affrontera Pablo Cuevas. Le tennisman serbe avait annoncé arriver en forme pour Roland-Garros, après sa victoire à Belgrade, et il a confirmé ses propos ce mardi. Tout semble donc bien commencer à Paris, pour celui qui pourrait affronter Rafael Nadal dès les demi-finales. Novak Djokovic s’est exprimé après la rencontre sur sa bonne forme.

« Je me sens bien physiquement et je suis motivé comme tout le monde »