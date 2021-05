Tennis

Tennis : L'hommage de Tsitsipas à Nadal avant Roland-Garros !

Publié le 30 mai 2021 à 11h35 par K.V.

Alors que le tournoi de Roland-Garros débute ce dimanche, Stefanos Tsitsipas fait partie des favoris. Et le Grec semble savoir comment concrétiser ce statut.

Grand amateur de terre battue, Stefanos Tsitsipas est l’un des favoris de Roland-Garros. Demi-finaliste de la dernière édition, finaliste au tournoi de Barcelone et vainqueur à Monte-Carlo et à Lyon dernièrement, le Grec est sur une excellente série et dans une excellente forme. D'autant plus qu'il est dans la partie de tableau qui lui permet de ne pas avoir à affronter Novak Djokovic ou Rafael Nadal avant la fin du tournoi. Mais, pour parvenir à performer à Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas sait pertinemment qu'il doit prendre exemple sur celui qui règne sur terre battue depuis des années maintenant : Rafael Nadal.

« Nadal ? C’est le meilleur exemple à prendre sur cette surface »