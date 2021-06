Tennis

Tennis : Les confidences de Djokovic avant d’affronter Nadal à Roland-Garros !

Publié le 10 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Vainqueur ce mercredi de l’Italien Matteo Berrettini pour son quart de finale à Roland-Garros, Novak Djokovic sera de nouveau présent dans le dernier carré à Paris, et y retrouvera un vieil ami à lui, Rafael Nadal. Il s’est exprimé en conférence de presse après sa victoire, sur leur rivalité.

Novak Djokovic, numéro 1 mondial, semble toujours aussi fort et s’est qualifié pour une nouvelle demi-finale à Roland-Garros. Le Serbe est venu à bout ce mercredi de l’Italien Matteo Berrettini en 4 sets. Il rejoint donc Rafael Nadal, qui a dû batailler contre Diego Schwartzman. Les deux hommes, amis et rivaux depuis des années se retrouvent de nouveau, et même si l’Espagnol fait figure de favori sur terre battue, tout le monde s’attend à un duel acharné. Novak Djokovic, s’est d’ailleurs exprimé après sa victoire, en conférence de presse, sur ce que leur rivalité représente pour lui.

« Cette rivalité entre nous a été, je pense, historique pour notre sport »