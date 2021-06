Tennis

Tennis : La joie de Tsitsipas après sa qualification à Roland-Garros !

Publié le 9 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Stefanos Tsitsipas s’est qualifié ce mardi pour les demi-finales de Roland-Garros en battant le Russe et numéro 2 mondial, Daniil Medvedev. Dans le choc de ces quarts de finale, le Grec a montré du caractère, il s’est exprimé après la rencontre sur sa performance.

Vainqueur mardi de Daniil Medvedev (6-3, 7-6, 7-5), pour son quart de finale à Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas impressionne sur la terre battue parisienne, et accède aux demi-finales. Il rencontrera vendredi l’Allemand Alexander Zverev, dans un duel qui représente l'avenir du tennis. pour une place en finale de Grand Chelem. Le tennisman grec s’est exprimé en sortie de victoire, et a dévoilé les raisons de son succès.

« Je pense que j’ai vraiment mérité cette victoire »