Tennis : Le constat étrange de Djokovic après sa victoire contre Musetti !

Publié le 7 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Malmené par le jeune Lorenzo Musetti, Novak Djokovic s’est néanmoins imposé après un abandon de l’Italien dans le 5e set, lors de son huitième de finale à Roland-Garros. Le numéro 1 mondial est revenu sur son début de match compliqué.

Novak Djokovic a eu du mal lors de son huitième de finale à Roland-Garros. Opposé au jeune Italien Lorenzo Musetti, le numéro 1 mondial a été obligé de concéder les deux premiers sets de la partie. Ensuite, le Serbe a élevé son niveau de jeu et a pris le dessus sur son cadet, qui, touché physiquement, à dû abandonner lors de la cinquième manche. Après le match, Novak Djokovic a expliqué que la perte des deux premiers sets était finalement une bonne chose.

« J’ai même apprécié le fait de perdre les deux premiers sets »