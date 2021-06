Tennis

Tennis : Medvedev en remet une couche sur sa rivalité avec Tsitsipas !

Publié le 8 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas ne sont pas connus pour être les meilleurs amis du monde. Le Russe l’a encore prouvé confirmé.

On peut faire partie du gotha du tennis mondial et ne pas s’apprécier. C’est le cas de Daniil Medvedev et de Stefanos Tsitsipas, qui se retrouveront tous les deux ce mardi, lors des quarts de finale de Roland-Garros. Les deux joueurs, qui n’ont concédé qu’un seul set depuis le début de tournoi devraient nous offrir un duel explosif, tant sur le terrain qu'après la rencontre.

Peu de respect entre les deux joueurs