Tennis : Le patron de Roland-Garros monte au créneau pour Roger Federer !

Publié le 8 juin 2021 à 13h35 par T.M.

Alors que l’abandon de Roger Federer avant son huitième de finale à Roland-Garros suscite la polémique, Guy Forget s’est prononcé sur le choix du Suisse.

Toujours en délicatesse avec son genou, Roger Federer n’a pas voulu forcer. Ainsi, après avoir passé 3 tours à Roland-Garros, le Suisse a pris une énorme décision, préférant abandonner avant de jouer son huitième de finale face à Matteo Berrettini afin de se préserver, surtout en vue de Wimbledon. Toutefois, ce choix de Federer ne manque pas de faire réagir, certains estimant que le numéro 8 mondial a manqué de respect au tournoi de Roland-Garros.

« Ce n'est pas du tout un manque de respect par rapport à Roland-Garros »