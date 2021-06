Tennis

Tennis : L’adversaire de Djokovic se livre sur son abandon à Roland-Garros !

Publié le 7 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors qu’il menait 2 sets à 0 face à Novak Djokovic, Lorenzo Musetti a vu son adversaire revenir à 2-2 avant d’abandonner. L'Italien a expliqué sa décision.

Alors qu’il affrontait Lorenzo Musetti en huitièmes de finale de Roland-Garros, Novak Djokovic a eu extrêmement chaud. Mené 2 manches à rien, le Serbe a dû élever son niveau de jeu pour se qualifier pour le tour suivant. Mais le jeune Italien pourra nourrir des regrets, car après ses deux premiers sets, il a physiquement lâché la rencontre, avant d’abandonner dans la cinquième manche.

« Je n’étais plus en mesure de gagner un seul point »