Tennis : Les mots de Guy Forget sur l’abandon de Roger Federer à Roland-Garros !

Publié le 6 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

C’est désormais officiel, Roger Federer ne sera plus de la partie à Roland-Garros, le Suisse a décidé ce dimanche de déclarer forfait pour la suite de son tournoi. Guy Forget, ancien tennisman, et directeur de Roland-Garros s’est exprimé sur cette décision.

Roger Federer ne continuera pas son aventure à Roland-Garros cette année, c’est ce qu’il a annoncé ce dimanche. Le Suisse, qui devait normalement affronter l’Italien Matteo Berrettini pour son huitième de finale lundi, a décidé qu’il ne pouvait plus continuer son tournoi. Guy Forget, ancien joueur et aujourd’hui directeur de Roland-Garros s’est exprimé sur cet abandon, et ne semble pas en vouloir à Roger Federer.

« De toute évidence, il n’était pas encore préparé à enchaîner des matchs à ce niveau »