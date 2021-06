Tennis

Tennis : Cette légende qui s'inquiète pour Djokovic à Roland-Garros !

Publié le 8 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Boris Becker, qui a entraîné Novak Djokovic pendant deux ans, estime que ce dernier n’est pas imbattable. Il donne même un conseil pour le vaincre.

Alors qu’il commente actuellement Roland-Garros pour la télévision allemande, Boris Becker suit toujours attentivement la carrière de Novak Djokovic, dont il a été l’entraîneur entre 2014 et 2016. Alors qu’il a paru être en difficulté face à Lorenzo Musetti en huitièmes de finale, le numéro 1 mondial affrontera Matteo Berrettini ce mercredi, pour une place dans le dernier carré du tournoi parisien.

« Il peut passer une sale journée »