Tennis

Tennis : Andy Murray annonce clairement la couleur pour Wimbledon !

Publié le 12 juin 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2021 à 21h37

Alors qu’il peine à retrouver son meilleur niveau, Andy Murray se prépare dans l’ombre des projecteurs pour Wimbledon. Le Britannique, conscient de ses forces, s’est dit prêt physiquement pour le Grand Chelem londonien.

Andy Murray est depuis plusieurs mois maintenant en difficulté, et peine à revenir au sommet du tennis mondial. Le Britannique, victime de blessures, ne sera sûrement plus jamais le même qu’avant, mais continue toujours à s’entrainer. Andy Murray se prépare effectivement pour Wimbledon, qu’il a déjà remporté deux fois. Après avoir soutenu Roger Federer, l’ancien numéro un mondial s’est exprimé sur ses ambitions et sa forme physique.

« Oui, je veux gagner Wimbledon »