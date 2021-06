Tennis

Tennis : Les doutes de Rafael Nadal pour Wimbledon !

Publié le 12 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu'il vient tout juste d'être éliminé de Roland-Garros par Novak Djokovic ce vendredi (3-6, 6-3, 7-6, 6-2), Rafael Nadal a émis de gros doutes sur sa potentielle participation à Wimbledon.

En grande forme depuis le début de Roland-Garros, Rafael Nadal semblait bien parti pour décrocher un 14e sacre à Paris. Mais finalement, il n’en sera rien. L’Espagnol a croisé Novak Djokovic sur sa route lors des demi-finales ce vendredi, et au terme d’un combat très disputé, c’est le Serbe qui en est sorti vainqueur (3-6, 6-3, 7-6, 6-2). Le numéro 3 au classement ATP a montré quelques signes de fatigue qui ont conduit à plusieurs erreurs décisives contre Novak Djokovic. Rafael Nadal a maintenant besoin de temps pour se remettre de cette désillusion. Sera-t-il alors à Wimbledon ? Rien n'est sûr.

« Je n’ai pas le physique, ni la clarté mentale pour pouvoir y penser maintenant »