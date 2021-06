Tennis

Tennis : Zverev ne digère pas sa défaite à Roland-Garros...

Publié le 11 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Battu ce vendredi en 5 sets (6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3), par Stefanos Tsitsipas au terme d’un combat intense, Alexander Zverev ne sera pas présent en finale à Roland-Garros cette année. L’Allemand échoue en demi-finale à Paris, une vraie déception pour lui, qui s’est exprimé en conférence de presse après la rencontre.

Alexander Zverev se sentait en forme et heureux à Roland-Garros, et possédait de grosses ambitions notamment au vu de son tableau abordable. Malheureusement pour lui, son aventure parisienne s'est arrêtée ce vendredi, en demi-finale contre le Grec Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3). Une défaite au goût amer pour Alexander Zverev après un combat intense livré par les deux hommes. Le tennisman allemand s’est exprimé en conférence de presse après la rencontre, et n’a pas caché sa déception.

« Il n'y a rien de positif là-dedans, les demi-finales ce n'est pas cela qui m'intéresse forcément »