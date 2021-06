Tennis

Tennis: L’émotion de Tsitsipas après sa qualification pour la finale de Roland-Garros !

Publié le 11 juin 2021 à 20h35 par B.C.

Vainqueur d’Alexander Zverev ce vendredi, Stefanos Tsitsipas disputera la finale de Roland-Garros. Un moment fort pour le Grec, qui n’a pu cacher son émotion après sa prestation du jour.

Stefanos Tsitsipas a eu très peur ce vendredi. Alors qu’il menait deux sets à rien face à Alexander Zverev, le Grec s’est fait rejoindre par son adversaire du jour avant de prendre le dessus sur l’Allemand (6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3) après 3h37 d'effort sur la terre battue parisienne. À 22 ans, Tsitsipas disputera ce dimanche sa première finale à Roland-Garros face à Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Interrogé par Marion Bartoli à l’issue de cette bataille, la tête de série n°5 a savouré ce précieux succès.

« Sans aucun doute la victoire la plus importante de ma carrière »