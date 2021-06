Tennis

Tennis : Roger Federer relativise après sa défaite à Halle !

Publié le 17 juin 2021 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 17 juin 2021 à 12h38

Défait ce mercredi par Félix Auger-Aliassime à Halle, Roger Federer entame très mal sa saison sur gazon et gâche sa préparation pour Wimbledon. Le Suisse énervé après la rencontre, s’est exprimé sur sa performance avec du recul et relativise.

Roger Federer est déjà éliminé du tournoi de Halle en Allemagne, puisqu’il a perdu mercredi contre le Canadien Félix Auger-Aliassime en huitième de finale. Une déception donc pour le Suisse qui entamait sa saison sur gazon, et qui voulait bien évidemment se préparer au mieux pour Wimbledon. Énervé à la suite de sa défaite, Roger Federer s’est calmé, a pris du recul, et s’est exprimé sur sa performance en relativisant.

« Je vais relever la tête, regarder vers l’avant »