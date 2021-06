Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer… Andy Murray tranche pour le titre du GOAT !

Publié le 16 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic vient de remporter Roland-Garros, le débat du meilleur joueur de tennis de l’histoire est de nouveau sur la table avec Roger Federer, Rafael Nadal et le Serbe. Andy Murray qui a côtoyé ces trois monstres, s’est exprimé sur ce débat.

Novak Djokovic est maintenant à 19 tournois du Grand Chelem remportés, et plus qu’à un titre de ses deux rivaux Roger Federer et Rafael Nadal. Le débat du meilleur joueur de tennis de l’histoire est donc comme souvent relancé, car le tennisman serbe pourrait bientôt dépasser tout le monde. Avec Wimbledon en ligne de mire, il pourrait déjà égaliser son nombre de Grand Chelem. Comme Toni Nadal précédemment, c’est Andy Murray ex-numéro un mondial, qui s’est exprimé sur le débat du GOAT.

« En conclusion, tous ont des raisons suffisantes d’être le meilleur »