Tennis : Les mots durs du coach de Novak Djokovic sur Rafael Nadal !

Publié le 16 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Vainqueur de Roland-Garros dimanche dernier, Novak Djokovic a dû éliminer en demi-finale le roi de la terre battue, Rafael Nadal, au terme d’un combat historique. Une rencontre décryptée récemment par Goran Ivanisevic, coach du tennisman serbe, qui a été plutôt dur avec l’Espagnol.

Novak Djokovic a remporté dimanche dernier son deuxième Roland-Garros, en venant à bout du Grec Stefanos Tsitsipas après 5 manches. Le Serbe avait déjà livré un autre combat acharné en demi-finale, puisqu’il a éliminé le roi de la terre battue, Rafael Nadal. Une performance impressionnante dans un match qui a marqué les esprits, Novak Djokovic s’affirme de plus en plus comme une légende du tennis. Son coach Goran Ivanisevic, s’est exprimé récemment sur l’affrontement entre son poulain et le Majorquin, et n’a pas été tendre avec Rafael Nadal.

« Je n’ai jamais vu Rafa aussi impuissant à Roland‐Garros »