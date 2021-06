Tennis

Tennis : Les confidences d’Andy Murray après son retour à la compétition !

Publié le 16 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Vainqueur de Benoit Paire lors de son entrée en lice au Queen’s, Andy Murray semble avoir bien préparé son retour sur les courts de tennis et monte en puissance avant Wimbledon. Le Britannique s’est exprimé sur son bon début de tournoi.

Andy Murray était de retour à la compétition ce mardi contre Benoit Paire pour son entrée en lice au Tournoi du Queen’s. Vainqueur facilement du Français en 2 sets, le tennisman britannique lance parfaitement sa saison sur gazon, et semble s’être préparé au mieux pour les échéances à venir. Avec Wimbledon en ligne de mire, Andy Murray pourra dès jeudi se jauger contre Matteo Berrettini en huitièmes de finale. Un bon test donc pour le Britannique, qui s’est exprimé sur son retour.

« Chaque match pourrait être le dernier que je joue maintenant »