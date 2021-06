Omnisport

Boxe : Anthony Joshua s’en prend à Tyson Fury !

Publié le 21 juin 2021 à 18h35 par Th.B. mis à jour le 21 juin 2021 à 18h43

Bien qu’il attendait avec impatience une opportunité de se mesurer à Tyson Fury pour le titre de champion incontesté, Anthony Joshua va devoir prendre son mal en patience et a profité d’une interview pour Sky Sports pour assurer que le combat aura lieu avant la fin de l’année.

Alors que le combat pour connaître le champion du monde incontesté n’aura finalement pas lieu en août comme convenu, Anthony Joshua n’a pas baissé les bras pour autant au sujet de son affrontement avec Tyson Fury. En effet, le champion du monde britannique n’attend que la ceinture WBC détenue par Fury pour pouvoir être reconnu champion du monde des poids lourds incontesté. Mais en raison du troisième combat opposant Deontay Wilder à Tyson Fury, le duel entre Joshua et Fury a été repoussé. De quoi inciter AJ à taper du poing sur la table.

« Malheureusement, son équipe a laissé tomber tout le monde de la boxe »