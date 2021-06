Omnisport

Boxe : C’est enfin bouclé pour Anthony Joshua !

Publié le 9 juin 2021 à 9h35 par A.C.

Anthony Joshua connait enfin la date et le lieu de son prochain combat, face à Oleksandr Usyk.

Le calendrier a été totalement bouleversé par Deontay Wilder. Alors que Tyson Fury et Anthony Joshua devaient s’affronter au début de mois d’aout, l’Américain a imposé sa clause de revanche. Il va donc avoir son troisième combat contre Fury le 24 juillet prochain, à Las Vegas, avec la possibilité de récupérer la ceinture de champion du monde WBC des poids lourds qu’il a perdu en 2020. Mais que va-t-il se passer pour Joshua ?

Joshua va affronter Usyk le 14 aout à Londres