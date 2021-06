Omnisport

Boxe : Toujours pas de combat pour Anthony Joshua ?

Publié le 2 juin 2021 à 21h35 par A.C.

Oleksandr Usyk, challenger officiel de la WBO, attend toujours un signe de la part d’Anthony Joshua.

Non, on n’aura pas droit au grand combat tant attendu entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Le Gispy King va en effet devoir respecter la clause de revanche présente dans le contrat signé avec Deontay Wilder en 2020. Les deux vont donc se retrouver pour clore la trilogie le 24 juillet prochain, à Las Vegas, avec Fury qui remettra en jeu la ceinture de champion du monde WBC. Mais que va faire Joshua ? De son côté, le golden boy britannique devra affronter Oleksandr Usyk, le challenger qui lui est imposé par la WBO.

« Nous attendons la décision du roi AJ s'il est assez courageux pour être détrôné »