Omnisport

Boxe : Wilder promet l'enfer à Fury !

Publié le 1 juin 2021 à 18h35 par A.C.

Deontay Wilder a lancé un message assez clair à Tyson Fury, qu’il affrontera le 24 juillet prochain à Las Vegas.

C’est désormais digéré. Alors que Tyson Fury devait croiser les gants avec Anthony Joshua, dans un incroyable combat pour la réunification des titres poids-lourds en Arabie Saoudite, il a été rattrapé par une clause assez particulière. Le Gipsy King avait promis une revanche à Deontay Wilder, qui va finalement l’avoir ! Les deux hommes vont en effet se rencontrer pour la troisième fois de leur carrière le 24 juillet prochain, à Las Vegas.

« Je vais le décapiter »