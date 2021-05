Omnisport

Boxe : Joshua, Wilder… Fury annonce la couleur pour son prochain combat !

Publié le 19 mai 2021 à 9h35 par Th.B.

Contraint de se mesurer à Deontay Wilder avant le 15 septembre prochain, Tyson Fury semble être prêt à relever le défi comme il l’a fait savoir dans sa story Instagram alors qu’un combat avec Anthony Joshua semblait convenu pour le mois d’août.

Que ce soit Tyson Fury en personne ou le clan Anthony Joshua par le biais du promoteur Eddie Hearn, tous avaient récemment fait part de leur optimisme pour un combat le 14 août prochain en Arabie saoudite qui allait désigner le champion incontesté des poids lourds. Entre temps, le juge retraité Daniel Weinstein qui s’occupait de la partie légale de la trilogie Deontay Wilder-Tyson Fury a expliqué que le Britannique devait honorer son contrat et de ce fait combattre The Bronze Bomber avant le 15 septembre prochain. Sur ses réseaux sociaux, Tyson Fury a descendu Deontay Wilder en faisant un petit teasing de son futur affrontement avec l’Américain.

« On dirait que je vais devoir lui briser le crâne à nouveau »