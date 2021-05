Omnisport

Boxe : Le clan Fury confirme le retournement de situation avec Wilder !

Publié le 18 mai 2021 à 13h35 par Th.B.

Alors que Tyson Fury est légalement être contraint d’affronter Deontay Wilder comme le stipule son accord passé avec The Bronze Bomber, le promoteur du Gypsy King a confirmé la tendance en tendant une perche à l’Américain.

Tout semblait bouclé pour le combat opposant Anthony Joshua à Tyson Fury le 14 août prochain en Arabie saoudite. The Gypsy King l’a d’ailleurs lui-même assuré ces derniers jours. Entre temps, Daniel Weinstein qui s’occupe du dossier concernant le troisième combat convenu entre le clan Fury et celui de Deontay Wilder a donné son verdict : l’accord devra être respecté. Wilder et Fury ont jusqu’au 15 septembre pour honorer le troisième combat et ainsi boucler la trilogie. Co-promoteur de Tyson Fury, Frank Warren a reconnu que cette décision changeait la donne pour le combat entre les deux boxeurs britanniques visant à nommer un champion du monde incontesté.

Des discussions pour « qu'un arrangement sera trouvé avec Wilder pour permettre à Tyson et AJ de s’affronter »