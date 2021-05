Omnisport

Boxe : Le clan Joshua s’enflamme pour le combat face à Fury !

Publié le 13 mai 2021 à 18h35 par Th.B.

Promoteur d’Anthony Joshua, Eddie Hearn a profité d’une interview accordée à la télévision anglaise pour faire monter la pression concernant l’éventuel futur combat entre son poulain et Tyson Fury, champion du monde des poids lourds WBC.

Et si Anthony Joshua et Tyson Fury se battait en août prochain en Arabie saoudite pour le titre de champion du monde incontesté des poids lourds ? Depuis sa victoire en février 2020 sur Deontay Wilder, The Gypsy King détient la ceinture WBC lorsque Anthony Joshua dispose de toutes les autres. Le vainqueur du combat en question deviendrait l’unique champion du monde et cette confrontation tient en haleine le monde de la boxe. Promoteur de celui qui est surnommé AJ , Eddie Hearn s’est attardé sur les piques que les deux boxeurs s’envoient régulièrement, tout en mettant l’accent sur un point important.

« Les plaisanteries disparaîtront et ça deviendra personnel »