Omnisport

Boxe : Le clan Joshua vide son sac pour le combat face à Tyson Fury !

Publié le 12 mai 2021 à 15h35 par Th.B.

Alors que Tyson Fury ne cesse de critiquer Anthony Joshua pour le manque d’accord total concernant leur combat qui visera à nommer un champion du monde incontesté chez les poids lourds, Eddie Hearn a annoncé qu’un terrain d’entente avait été trouvé.

C’est un feuilleton qui semble être sans fin tant les témoignages se multiplient mais qu’aucun accord n’est trouvé à en croire Tyson Fury et ses promoteurs. Mardi, Eddie Hearn a lâché une information de taille concernant le lieu et la date du combat opposant le champion du monde WBC à son poulain et client Anthony Joshua, détenteur des autres ceintures poids lourds. Pour Sky Sports, le promoteur de celui qui est surnommé AJ a confié le message suivant. « Le 7 ou le 14 août. Je pense que c’est un secret de polichinelle de dire que le combat se déroulera en Arabie Saoudite » . Et Eddie Hearn ne s’est pas arrêté là.

« L'accord est conclu »