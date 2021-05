Omnisport

Bpifrance dévoile ses nouveaux partenaires 2021-2022 !

Très attendue, la conférence de presse d’annonce des clubs partenaires de Bpifrance pour la saison 2021-2022 a eu lieu au Domaine de Luchin, centre d’entraînement du LOSC.

C’est au cœur d’un club de champion, le LOSC, qui se dirige tout droit vers le sacre suprême en Ligue 1, que Bpifrance a élu domicile pour l’annonce des clubs partenaires de la saison 2021-2022. Entouré de Sophie Palisse (Présidente du Saint-Amand Handball) et d’Olivier Létang (Président du LOSC), Patrice Bégay a en effet Profité d’un cadre exceptionnel pour présenter la liste des clubs qui feront partie du réseau de la banque publique d’investissement. Un moment toujours très attendu, un mois après les « pitchs » de plus d’une centaine de clubs désireux de rejoindre la communauté des Meneurs et du réseau Bpifrance. « Avec nos partenaires bancaires, nous n’avons jamais rien lâché et sommes toujours aux côtés de nos entrepreneurs, de nos clubs de tous les territoires , a indiqué en préambule Patrice Bégay, Directeur Exécutif et Communication de Bpifrance. C’est d’ailleurs pour cela que nous sommes ce matin, dans les hauts de France, région brillamment dirigée par Xavier Bertrand, Proche des entrepreneurs. Dans le centre d’entrainement d’un grand club, actuel leader du championnat de France de Ligue 1, le LOSC, dirigé par un grand meneur, un très grand président, Olivier Létang que je remercie pour son accueil chaleureux ».

« C’est une immense fierté d’être partenaire de Bpifrance »

Le grand « petit nouveau » de cette saison 2021-2022, c’est bien évidemment le LOSC. Et son président, Olivier Létang, se félicite de voir naître ce partenariat gagnant-gagnant : « Je suis très heureux d’accueillir tous les clubs partenaires de Bpifrance aujourd’hui. C’est de façon dématérialisée, nous aurions aimé les avoir tous ici, physiquement, mais on vous remercie d’être à nos côtés, d’autant plus que tous les territoires sont présents. Car le sport en général, et le Football en particulier, est un lien social et sociétal fondamental dans notre quotidien. Et nous en avons encore plus besoin dans cette période. A l’image de Patrice Bégay, Bpifrance, c’est un condensé d’énergie, de bienveillance, de fidélité, de joie et d’exigence. Et ça, ce sont des valeurs qui sont importantes. On en a d’autant plus besoin dans cette période et ce sont pour nous, au LOSC, des valeurs essentielles pour avancer et réussir ».



Nouvelle meneuse également, la patronne du Saint-Amand Handball, Sophie Palisse : « C’est une immense fierté de rejoindre la communauté des Meneurs. Pourquoi Bpifrance ? Tout simplement parce que nous pensons que le sport est un vecteur d’inclusion et notamment pour le sport féminin. Nombre de jeunes filles, grâce au sport, retrouve la voie de l’emploi et des compétences. Au Saint-Amand Handball, notre Projet est multidimensionnel. Il est social, il est économique – et nous souhaitons vraiment nous entourer de partenaires dans une relation gagnante, nous comptons beaucoup sur Bpifrance pour nous accompagner et réussir nos enjeux de demain ».

55 clubs, 55 meneurs !

Triés sur le volet, voici la liste des 55 clubs partenaires de Bpifrance pour la saison 2021-2022. 55 clubs issus de tous les territoires de France, avec 7 disciplines sportives représentées (football, rugby, basket, handball, volley, natation, hockey-sur-glace et water-polo). Une liste qu'a pu livrer avec son éternel enthousiasme, Patrice Bégay : « Depuis 2013, Bpifrance soutient le sport collectif français féminin et masculin, avec lequel il partage ses valeurs de proximité humaine, simplicité, volonté et optimisme. Pour rappel, notre raison d’être, chez Bpifrance, est de permettre aux entrepreneurs d’oser grandir pour servir l’avenir. Elle résume ce qui nous anime au quotidien. Le feu sacré, la joie de vivre, le sens du service et de l’intérêt général, la relation au futur, la passion pour la technologie, la transformation et… l’optimisme, notre valeur essentielle. Elle représente aussi la conviction que tous ensemble, nous allons de l’avant, sans jamais rien lâcher. Nous partageons ces valeurs et cette raison d’être avec l’ensemble de nos clubs partenaires »



LOSC (Lille, Football)



Saint Amand (Handball féminin)



Tourcoing Lille Métropole Volley (Volleyball masculin / Ligue A)



Dunkerque Handball Grand Littoral (Handball masculin / Lidl StarLigue)



Saint-Quentin Basket-ball (Basket-ball masculin / Pro b)



Metz Handball (Handball féminin / Ligue Butagaz Energie)



SIG Strasbourg (Basket-ball masculin / Jeep Elite)



Nancy Basket (Basket-ball masculin / Pro b)



ASPTT Mulhouse (Volley-ball féminin / Ligue A)



Flammes Carolo Basket (Basket-ball féminin / Ligue féminine de Basket)



Chaumont Volley-ball 52 (Volley-ball masculin / Ligue A)



JDA Dijon (Basket-ball masculin/ Jeep Elite & Handball féminin / Ligue Butagaz Energie)



LOU Rugby (Rugby masculin / Top 14)



Chambéry Savoie mont-blanc Handball (Handball masculin / Lidl StarLigue)



Pionniers de Chamonix Mont-Blanc (hockey-sur-glace / Synerglace Ligue Magnus)



JL Bourg (Basket-ball masculin / Jeep Elite)



Bruleurs de Loups (Hockey-sur-glace masculin / Synerglace Ligue Magnus)



Bourg de Péage Drome Handball (Handball féminin / Ligue Butagaz Energie)



Jeanne d’arc vichy Clermont Métropole (Basket-ball masculin / Pro B)



Choral Roanne Basket (Basket-ball masculin /Jeep Elite)



Union Sportive Avignon-le pontet Basket-ball (Basket-ball masculin / Nationale 1)



Sharks d'Antibes (Basket-ball masculin / Pro B)



Stade Niçois Rugby (Rugby masculin / Pro D2)



Pays d'Aix Universite Club Handball (Handball masculin / Lidl StarLigue)



Cercle des nageurs de Marseille (water-polo masculin et équipe féminine masculine de natation)



Athletic Club Ajaccien / AC Ajaccio (Football masculin / Ligue 2)



USAM Gard (Handball masculin / Lidl StarLigue)



Narbonne Volley (Volley-ball masculin / Ligue A)



Blagnac Rugby (Rugby masculin / Fédérale 1)



Section Paloise Béarn Pyrénées (Rugby masculin / Top 14)



Boxers de Bordeaux (hockey-sur-glace / Synerglace Ligue Magnus)



Boulazac Basket Dordogne (Basket-ball masculin / Jeep Elite)



Limoges Handball (Handball masculin / Lidl StarLigue)



Stade Poitevin Volley-beach (Volley-ball masculin / Ligue A)



Roche Vendée Basket Club (Basket-ball féminin / Ligue féminine de Basket)



Le Mans FC (Football masculin / National)



Saint-Nazaire Volley-ball Atlantique (Volley-ball masculin / Ligue B)



Volley-ball Nantes (Volley-ball féminin / Ligue A)



L’étoile Angers Basketball (Basket-ball masculin / Nationale 1)



CEP Lorient Breizh Basket (Basket-ball masculin / Nationale 1)



Béliers de Kemper (Basket-ball masculin / Pro B)



Stade Briochin (Football masculin / national)



L’Union Rennes Basket 35 (Basket-ball masculin / nationale masculine 1)



Rouen Métropole Basket (Basket-ball masculin / Pro B)



STB Le Havre (Basket-ball masculin / nationale masculine 1)



Caen Basket Calvados (Basket-ball masculin / nationale masculine 1)



Berrichonne de Châteauroux (Football masculin / Ligue 2)



Fleury Loiret Handball (Handball féminin / Ligue Butagaz Energie)



Union Tours Basket Métropole (Basket-ball masculin / Nationale 1)



Paris FC (Football masculin / Ligue 2)



Métropolitans 92 (Basket-ball masculin / Jeep Elite)



Stade Français Paris Rugby (Rugby masculin / Top 14)



Paris Basketball (Basket-ball masculin / Pro B)



Unité Sainte Rose (Football)



XV Gaulois Singapour (Rugby)