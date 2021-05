Omnisport

Boxe : Tyson Fury veut écraser Joshua !

Publié le 6 mai 2021 à 23h35 par A.C.

Tyson Fury a lancé un nouveau message à Anthony Joshua, qu’il affrontera au début de l’été pour la réunification des titres poids lourds.

On n’attend plus que ça ! Voilà des mois que Tyson Fury et Anthony Joshua s’invectivent par médias interposés, mais pour le moment, il n’y a encore rien d’officiel. En effet on ne sait pas encore ou se tiendra le premier de ce double combat annoncé par les deux camps, ni la date à laquelle il se tiendra. Certaines sources parlent de l’Arabie Saoudite, alors que certains rêvaient de voir les deux Britanniques s’affronter à Londres, dans l’enceinte de Wembley. Pour la date, si l’on s’en tient aux dernières indiscrétions, on pourrait miser sur une fin du mois de juillet, donc en même temps que les Jeux Olympique de Tokyo.

« Je vais le répéter encore une fois : je vais mettre KO Joshua »