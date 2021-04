Omnisport

Boxe : C’est imminent pour Fury-Joshua !

Publié le 29 avril 2021 à 21h35 par A.C. mis à jour le 29 avril 2021 à 21h50

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, a assuré que l’officialisation du double combat pour la réunification des titres poids-lourds ne devrait pas tarder.

Doit-on avoir peur ? Voilà des mois que l’on parle du combat de l’année, entre Anthony Joshua et Tyson Fury. Un combat très attendu, puisque le vainqueur pourrait introniser le premier champion du monde réunifié des poids-lourds ! Les deux boxeurs s’invectivent par médias interposés, leurs deux entourages parlent d’accord presque trouvés... mais pour le moment rien n’est officiel. L’inquiétude commence donc à grandir, surtout quand on sait que les déceptions sont monnaie courante dans la boxe et que la crise actuelle n’assure forcément pas les meilleures conditions à la tenue d’un tel évènement.

« Ce combat aura lieu et je suis impatient de voir Joshua mettre Fury KO »