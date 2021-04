Omnisport

Boxe : Ngannou répond au défi de Fury !

Publié le 29 avril 2021 à 19h35 par A.C.

Francis Ngannou semble prêt à affronter Tyson Fury, l’actuel champion du monde WBC des lourds.

Respectivement, ce sont surement les meilleurs combattants dans leur catégorie et discipline. D’un côté Francis Ngannou, le nouvel Baddest man on the Planet , champion après une victoire éclatante contre Stipe Miocic. De l’autre Tyson Fury, le phénix de la boxe, qui pourrait devenir le premier de l’histoire à unifier les ceintures WBC, WBA, WBO et IBF. Et les deux pourraient se rencontrer ! Via son compte Twitter, Fury a en effet lancé un défi à Ngannou. « C'est un message pour Francis Ngannou et les gars de l'UFC » a déclaré le Gipsy King . « Tu veux un peu de l'argent du Gypsy King ? Tu vas devoir venir le chercher. Tu veux un peu de la puissance du Gypsy King ? Je vais t'en donner. N'importe quand, n'importe où, sept jours par semaine ».

« Tout d’abord, je vais prendre soin de Jon Jones et ensuite je viendrais pour toi Fury »