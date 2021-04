Omnisport : Conor McGregor donne rendez-vous à Kamaru Usman !

Omnisport

Alors qu'il est en pleine préparation pour son troisième combat contre Dustin Poirier, Conor McGregor suit toujours les autres catégories de l'UFC de près. Ainsi, l'Irlandais aurait donné rendez-vous au champion Kamaru Usman dans l'octogone.

Ce dimanche dans l’octogone de l’UFC, Kamaru Usman s’est imposé de manière impressionnante au début du deuxième round face à Jorge Masvidal. Une victoire qui a fait sensation auprès des fans de la discipline. Néanmoins, le champion des poids mi-moyens ne s’est pas attiré que des supporters. En effet, alors qu’il prépare son troisième combat contre Dustin Poirier qui devrait se tenir en juillet prochain, Conor McGregor a suivi le combat du Nigérian de près. Ainsi, après avoir analysé le style de Kamaru Usman, l’Irlandais lui a donné rendez-vous.

Sur son compte Twitter et dans des propos relayés par Lasueur.com , Conor McGregor a annoncé qu’il combattra un jour le champion de l’UFC de 33 ans dans l’octogone pour le punir de s’être inspiré de lui et a même précisé le timing de cet affrontement : « Usman copie même mes coups désormais. Vais-je combattre ce gars un moment donné ? Je le pense. On ne peut pas copier mes coups sans recevoir une fessée pour cela. J’aime les -77kg. Cette catégorie sera bientôt mienne. Je suis imposant à 77kg les gars. Donnez-moi jusqu’à la fin de l’année en -70kg. Je vais prendre la ceinture, puis monter à nouveau. »

Usman even copying my shots now. Am I to fight this guy at some stage? I think so. Can’t be copying my words and my shots and not get a smack for it. I like 170. It’s mine soon. pic.twitter.com/FEQgj9AsAy